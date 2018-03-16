Общество

Археологический центр Псковской области приглашает волонтеров в экспедицию «Горожане-2018»

Археологический центр Псковской области приглашает волонтеров для участия в работе археологической экспедиции «Горожане-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в этом году исследования проводятся на торгово-ремесленном поселении эпохи викингов на юге Псковской области у дер. Горожане Новосокольнического района (50 км к северу от г. Великие Луки)

Требования к волонтерам:

1. Возраст от 18 лет.

2. Приветствуется наличие полевого опыта, особенно - археологического.

3. Отсутствие медицинских противопоказаний.

4. Адекватность и обучаемость.

5. Категорически приветствуется наличие собственной палатки, спального мешка и прочего личного походного снаряжения.

6. Готовность и желание работать.

7. Готовность соблюдать трудовую дисциплину.



Участники экспедиции получают:

1. Бесплатный проезд из Великих Лук к месту работ и обратно в день заезда и выезда экспедиции.

2. Питание за счёт экспедиции.

3. Экскурсии по памятникам археологии на водоразделе Ловати и Великой.

4. Экскурсия по г. Великие Луки с посещением краеведческого музея.



Условия работы:

- проживание в полевом лагере;

- 6-дневная рабочая неделя:

- баня 1 раз в неделю.



Экспедиция будет проводиться с 3 по 22 июля 2018 года в Новосокольническом районе Псковской области (дер. Горожане). Срок участия в работе экспедиции - минимум 7 дней. Общая численность экспедиции - 25-30 человек.



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