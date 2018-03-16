Общество

Михаил Ведерников поручил учесть абсолютно все мнения порховичей по итогам опроса по полигону ТКО

Итоги выборов президента РФ на территории Псковской области и опроса общественного мнения по поводу полигона ТКО, который провели в день голосования в Порховском районе активисты Общероссийского народного фронта, обсудил врио губернатора Михаил Ведерников с руководителем регионального исполкома ОНФ Григорием Турчиным. Рабочая встреча состоялась во вторник, 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Врио главы региона поблагодарил руководителя исполкома ОНФ за работу в рамках избирательной кампании. «Псковская область показала достойный результат - четвертый по Северо-Западному федеральному округу. А лидер голосования - Владимир Путин - набрал в регионе свой исторический максимум. Проделана большая работа. Спасибо вам за это», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель региона также попросил подвести итоги опроса общественного мнения порховичей.

Григорий Турчин рассказал, что за 4 часа активисты ОНФ опросили практически треть избирателей, пришедших на выборы. В анкетировании приняли участие 1 тыс 586 человек. Некоторые граждане, не найдя удовлетворяющего их ответа в анкете, писали свое мнение на обороте. «Отдельные жители выступали за закрытие полигона вообще. А на вопрос, куда пойдет ваш мусор, отвечали, что будут его складировать или закапывать в своем огороде», — рассказал Григорий Турчин и добавил, что за ходом опроса наблюдали представители профсоюзных организаций и активные жители Порхова.

Все анкеты без исключения и даже те, на которых люди фиксировали свое особое мнение на обороте, вошли в итоговый протокол мероприятия и в настоящее время изучаются и систематизируются, сообщил член ОНФ.

По итогам доклада Михаил Ведерников поблагодарил Григория Турчина за работу. «Проект состоялся, самое главное — мы узнали мнение людей, и ни одно из них не должно остаться без внимания. Все без исключения мнения мы зафиксируем и учтем, а также рассмотрим на ближайшем заседании рабочей группы по обращению с ТКО», - заключил врио губернатора.

Напомним, опрос о перспективах использования порховского полигона для хранения твердых коммунальных отходов проводился по инициативе врио губернатора и был поддержан ОНФ и активистами Порховского района. Цель анкетирования - изучение общественного мнения по этому вопросу в муниципалитете в рамках перехода Псковской области на новую схему обращения с ТКО.