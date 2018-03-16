Общество

Развитие системы по долговременному уходу за пожилыми людьми обсудили в администрации Псковской области

Во вторник, 20 марта, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела совещание по вопросу реализации проекта российской частной компании «Система Забота» на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие представители компании, главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области и государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Открывая совещание, первый вице-губернатор отметила, что в России идет подготовка к реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. «Псковская область проявляет инициативу и большую активность в реализации различных проектов, направленных на создание комфортных и качественных услуг для пожилых людей», - отметила она и предложила обсудить проект «Система Забота», направленный на социальное сопровождение пожилых граждан.

Как рассказал генеральный директор «Система Забота» Константин Лившиц, компания работает в регионе уже третий год, а в целом по стране обслуживает порядка 23 тысяч человек в 148 городах.

Это многофункциональная служба социального сопровождения пожилых людей, которая круглосуточно предоставляет медицинскую и социальную помощь по принципу «одного окна». Подопечные службы имеют специальное мобильное устройство, с помощью которого связываются с врачом-оператором колл-центра. Во время разговора специалист видит анкету с информацией о звонящем, выясняет проблему и находит возможности для ее решения - от вызова сантехника до госпитализации пациента.

Как подчеркнул Константин Лившиц, «Система Забота» сопровождает подопечного с момента выявления потребности до ее полного получения. Кроме того, на основании поступающих звонков специалисты проводят регулярный мониторинг доступности социальных, медицинских, бытовых и других услуг, что позволяет властям эффективнее работать над повышением их качества.

В ходе обсуждения представленного проекта специалисты смогли получить ответы на свои вопросов и обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

В завершение совещания Вера Емельянова обратилась к гендиректору «Системы Забота» Константину Лившицу с просьбой сформулировать предложения компании по реализации проекта в Псковской области.

Напомним, Псковская область является одним из субъектов Российской Федерации, которые планируют войти в число пилотных регионов по организации системы ухода за пожилыми инвалидами в соответствии с реализацией поручения президента РФ.