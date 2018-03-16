Общество

Чтобы не расставаться с квартирой, великолучанин оплатил долг почти в 1 млн рублей

Житель Великих Лук, не захотев расставаться со своей квартирой, оплатил задолженность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в феврале и апреле 2016 года в отношении гражданина, в ОСП г. Великие Луки, были возбуждены 2 исполнительных производств в пользу организаций-юридических лиц. Общая сумма задолженности великолучанина составляла около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

В рамках работы по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем был вынесено постановление о розыске счетов, а в дальнейшем и арест на банковские счета должника, вынесено постановление на запрет регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. В течение всего периода, начиная с 2016 года, С. вносил периодическими платежами суммы от 1 до 10 тысяч рублей в счёт оплаты своего долга.

К 2018 году, задолженность гражданина составляла около 1 миллиона рублей. В связи с этим, в ходе совершения исполнительных действий, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста квартиры должника. Судебным приставом было разъяснено должнику, что арестованная квартира будет реализована на торгах, полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения его долга перед взыскателями.

Данная ситуация, видимо не устроила и уже на следующий приемный день, должник оплатил все свои имеющиеся задолженности в ОСП г. Великие Луки на сумму в 972 тысячи рублей. В том числе, им был оплачен исполнительский сбор в размере 82 тысяч рублей.

В вязи с фактическим исполнением исполнительные производства в отношении гражданина окончены, арест с квартиры снят.

Жителям региона просят не забывать проверять себя и своих близких через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области: http://r60.fssprus.ru.