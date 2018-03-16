Общество

Что такое «псковское счастье» и есть ли оно вообще?

Музыкальные аккорды с годовщины воссоединения Крыма с Россией, бюллетени с избирательных участков на выборах президента и прочие символы минувших выходных наверняка еще сидят в головах псковичей. Но сегодня, 20 марта, отмечается международный день счастья. Псковская Лента Новостей решила обратиться к этой позитивной дате и поговорить с псковичами из различных сфер о том, что скрывается за словом на букву «С» и существует ли «псковское счастье».

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области:

«Знаете, в моем любимом фильме «Доживем до понедельника» говорили, что счастье - это когда тебя понимают. Чтобы родные и близкие были здоровы – это счастье. Чтобы в семье все было хорошо – это счастье, чтобы дети рядом были – это счастье, чтобы любимый человек был рядом – это счастье. Для меня счастье - видеть счастливые, здоровые глаза моих родных и близких. А псковское счастье – это псковские дети, естественно. А чего вы хотели услышать от уполномоченного по правам ребенка? Родиться жить на Псковской земле – это счастье, потому что наша земля пропитана историей, культурой и традициями наших предков»

Артем Верле, философ, куратор сеансов современной поэзии «Поэтопроектор», преподаватель ПсковГУ:

«Счастье, я так скажу, это вот что-то такое хорошее, что кажется невозможным, но все-таки происходит. А вот что такое псковское счастье, я не знаю. Мне кажется, псковского нет. Это не географическое понятие, не географический объект. Я довольно часто считаю, что счастлив. В основном это как-то с погодой связано. Вот, например, сегодня чувствую себя отлично. Можно так и написать, что счастлив был буквально секунду назад!»

Тала Нещадимова, начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

С годами понимаешь, что счастье – это жить в гармонии с собой. Как было где-то написано: если не задумываться о том, что ты хочешь, но не можешь получить, а просто обратить внимание на то, что у тебя есть, случайно можно оказаться счастливым. Если говорить о псковском счастье, то для псковского счастья не хватает чистоты. Я считаю, что если мы живем в городе, который имеет собственное лицо, в данном случае речь идет даже не о старине, а о том, что у Пскова, в отличии от многих городов, благодаря предыдущим поколениям сохранилось свое собственное лицо. Всем приезжающим в город это бросается в глаза. Псков отличается от других городов. И при этом, когда собачьи хозяева не считают нужным убирать за своими собаками, а детей не приучают бросать мусор в урны, то это оскорбление города. Чистоты для счастья в Пскове не хватает. Наверное, псковское счастье заключается в том, чтобы стало чище. Ведь тогда мы сможем чувствовать счастливыми себя не только внутри, но и выходя на улицу. Счастье в гармонии с собой и чистоте снаружи.

Виктор Дуля, второй секретарь псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного собрания:

В целом, если объединить все понятия о счастье, то к личным каким-то ощущениям я всегда присоединяю отношение к своей родине. В этом смысле я считаю, что человек может быть счастлив только в том случае, когда не просто он чего-то добился, но и страна развивается, превращаясь в могучую державу, какой она была в советское время. Это для мня самое высокое понимание счастья. Я чрезвычайно горд за наш город Псков, за его исторические традиции, за то, что он всегда был форпостом на западных рубежах страны. Я к этому, как военный человек, тоже приложил свои руки. И мне бы хотелось, чтобы в том числе и моя служба советской родине не пропала даром, не стала пустым звуком

Александр Кузьмин, лидер общественной организации «PRO SPORT»:

На самом деле, счастье можно по-разному понимать и, наверное, в каждом возрасте люди по-разному его понимают. На данный момент я могу сказать, что счастье - это дети и любовь родных. И я очень рад тому, что у меня есть моя семья.

Армен Мнацаканян, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области:

Для меня счастье – это когда близкие и родные люди здоровы . Счастье не мерится сегодня в деньгах. Счастье мерится тем, что всегда родной человек рядом, и всегда есть, кому позвонить, от кого услышать добрые хорошие слова. Псковское счастье... Я считаю, что это то, что у нас, на нашей Псковской земле - мир, покой, и мы живем сегодня по тем потребностям и тем умениям, которые мы имеем. Да, не всегда было хорошо, и трудности были везде. Я считаю – это было всегда и надо это преодолеть и радоваться. В итоге мы должны оставить счастье тем, кто придет после нас. Это самое главное.

Константин Абабков, руководитель народного ансамбля «Сказ» имени В.Румянцева, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской»:

Счастье, наверное, когда все хорошо у твоих близких. Псковское счастье, думаю, то же самое, только при этом как-то связано с Псковом.

Сергей Макарченко, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области:

Для меня счастье заключается в моих детях, чтобы у них все было хорошо. А вот что касается псковского счастья, то тут мне сложно сказать. Если бы счастье заключалось во всеобщем капремонте Пскова, то, я думаю, вот сразу же нашлись бы недовольные. Да и капремонт – это не сказать, чтобы уж длительное счастье.

Иван Журавков