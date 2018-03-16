Общество

Юристы провели в Порхове день правовой помощи

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов провело информационный день правовой помощи и правового просвещения в городе Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, информационный день проходил в региональной общественной благотворительной организации «Росток», которая помогает сиротам-инвалидам с умственной отсталостью – устраивает их в приемные семьи, помогаем жить дома или в социальных квартирах с сопровождением.

Темой лекции стали «Правовые гарантии детям сиротам и людям с ментальной инвалидностью. Особенности реализации юридических прав». Адвокат Ассоциации юристов Арсения Разумовская отметила что, актуальность правового просвещения людей с инвалидностью и членов их семей в настоящее время очень высока, поскольку правоотношения граждан, имеющих психические и интеллектуальные особенности, регулируются различными отраслями права: гражданским, гражданско-процессуальным, жилищным, семейным, трудовым и др. законодательством. И в каждом случае нужно разбираться отдельно, с учетом многих факторов.

В ходе открытой лекции адвокат рассказала о том, какие трудовые льготы имеют люди c инвалидностью, в том числе связанной с наличием психических и интеллектуальных расстройств; полагается ли им санаторно-курортное лечение; при каких психических расстройствах человек с инвалидностью имеет право на получения жилья вне очереди, и какие документы для этого нужны документы; какие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг имеет человек с инвалидностью по психическому расстройству; как частично лишить, или наоборот, восстановить дееспособность.

В ходе беседы возник вопрос и о получении бесплатной юридической помощи. Руководитель аппарата Ассоциации юристов Неля Лебедева рассказала участником о системе бесплатной юридической помощи, которая работает в Псковской области: как государственной так и не государственной. Участники правового дня задавали много вопросов: почему ежегодно приходится проходить переосвидетельствование, какой смысл проходить переосвидетельствование каждый год, если синдром Дауна имеет генетическую природу; каким образом происходит лишение дееспособности по действующему законодательству; является ли судебно-психиатрическая экспертиза единственным и достаточным основанием для признания лица недееспособным; кто может быть опекуном лица, признанного недееспособным; если проживаешь в квартире по договору социального найма и вынужден лечь в больницу, сохранится право пользования квартирой?; что делать, если родственник является недееспособным, как он может защищать свои права самостоятельно, если опекун ведет себя пассивно; что делать, если человек имеет психическое расстройство и проживать с ним в одной комнате не представляется возможным и т.д. На все вопросы участники встречи полили квалифицированные ответы.

В завершении дня правового просвещения Неля Лебедева рассказала о новом проекте Ассоциации - «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» и о том, что в рамках проекта ежедневно работает «горячая линия» для граждан, нуждающихся в юридической помощи (89532356767); в офисе Ассоциации по адресу г. Псков, ул. Ленина, д. 7, по предварительной записи проводятся очные юридические консультации.

Отметим, что информационные дни в районах проводятся в рамках социального проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.