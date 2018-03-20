Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении грузина за попытку незаконного пересечения границы в Себежском районе

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, при осуществлении в районе населенного пункта Долосцы Себежского района контроля за соблюдением режима государственной границы пограничниками был выявлен 56-летний иностранец, у которого отсутствовала российская виза. Мужчина прекрасно осознавал необходимость получения российской визы для пересечения границы, но умышленно пренебрег данным требованием.

Результатом подобного пренебрежения стало возбуждение в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Теперь задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий пограничникам стало известно, что в январе текущего года иностранец попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за мелкое хулиганство.

Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения государственной границы, а также обратить внимание на сроки их действия.