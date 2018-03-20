Общество

Псковская таможня напоминает иностранным гражданам об условиях запрета въезда в РФ

Псковская таможня напоминает иностранным гражданам, что в соответствии с положениями подпункта 10 части 1 статьи 27 Федерального закона Российской Федерации от 15 августа 1998 года № 114-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 года) «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию» в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в РФ уклонились от уплаты налога, административного штрафа, въезд в РФ таким лицам не разрешается до осуществления соответствующих выплат в полном объеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В 2017 году Псковской таможней принято 10 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства в связи с неуплатой ими налога в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации. В 2018 году принято уже 5 решений о неразрешении въезда.

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с освобождением от уплаты таможенных платежей транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год.

Временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС иностранными физическими лицами второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах, не являющихся членами ЕАЭС, при наличии не вывезенных ранее временно ввезенных транспортных средств для личного пользования, допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 271 Таможенного кодекса ЕАЭС (пункт 4 статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС).

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств и перемещенных через таможенную границу физическими лицами, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с целью временного нахождения.

Таможенные платежи подлежат уплате декларантом в случаях:

1) передачи временно ввезенного транспортного средства иному лицу (срок уплаты – день передачи транспортного средства, а если этот день не установлен - дата ввоза),

2) невывоза временно ввезенного транспортного средства в установленный срок (срок уплаты – день истечения установленного срока его временного ввоза).

Если уже выставлено требование об уплате таможенных платежей и срок его оплаты истек, после подтверждения факта неуплаты таможенные органы Российской Федерации могут не разрешить въезд в Россию иностранному гражданину.

Кроме того, если транспортное средство вывозится после истечения срока, установленного таможенным органом, возникает не только обязанность по уплате таможенных платежей, но и привлечение физического лица к административной ответственности по статье 16.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают штраф и возможность конфискации транспортного средства.