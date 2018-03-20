Общество

Росприроднадзор проверит, как власти регионов борются с нелегальным сбором первоцветов

В ходе оперативного совещания глава Минприроды России Сергей Донской дал поручение заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову проконтролировать региональные органы власти в части противодействия нелегальной заготовке растений, занесенных в Красную книгу РФ.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минприроды, министр поручил Росприроднадзору совместно с контролирующими органами субъектов РФ, силовыми ведомствами, общественными экологическими организациями обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде.

Сроки проведения операции зависят от конкретного региона и его климатических условий.

Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе, сообщать в органы внутренних дел о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов.

Помимо штрафов, предусмотренных административным кодексом РФ, за нарушение природоохранного законодательства, виновник должен возместить нанесенный природе урон. Ущерб рассчитывается в соответствии с утвержденными приказом Минприроды России таксами для расчета вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ.

В частности, такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе, подснежник, составляет 300 рублей. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств – продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, таксы исчисления вреда увеличиваются в 3 раза.

Минприроды России утвержден Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. К краснокнижным первоцветам относятся: