Общество

До конца года в десантно-штурмовых дивизиях сформируют танковые батальоны, вооруженные Т-72

ВДВ усилят бронетехникой. До конца года Минобороны сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72, пишут «Известия». Ранее планировалось оснастить эти дивизии легкобронированными авиадесантными самоходными артустановками (САУ) 2С25 «Спрут-СД».

Доставлять бронетехнику будут с использованием военно-транспортной авиации, кораблей, железнодорожных платформ и автотранспорта. Сбрасывать ее на землю с помощью парашютных систем не будут.

«В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ. Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки - наиболее подходящие машины для выполнения широкого спектра боевых задач», - рассказал «председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Эксперты уверены, что появление в ВДВ танковых батальонов существенно усилит боевой потенциал десантных соединений и позволит расширить диапазон решаемых ими задач.

Опытная эксплуатация бронетехники пройдет в двух дивизиях. После этого будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.