Общество

Предложения по социальной адаптации инвалидов направят псковичи координаторам партпроектов в Москву

Положению инвалидов в современном обществе в Пскове посвятили круглый стол. В обсуждении этой темы приняли участие региональные руководители названных выше проектов «Единой России», депутаты, представители профильных ведомств и общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, открыла заседание председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в регионе, мастер-педагог Псковского колледжа технологии и сервиса Ирина Саманчук. Она подчеркнула, что «проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, она в гораздо большей степени является социальной проблемой неравных возможностей». «Государство призвано не просто предоставить человеку, имеющему инвалидность, определенные льготы и привилегии, а пойти навстречу его социальным потребностям», - отметила Ирина Саманчук и пригласила собравшихся к предметному и конструктивному диалогу.

Первой в него вступила региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат областного Собрания Марина Борисенкова. Она уделила особое внимание вопросу обеспечения архитектурной доступности для маломобильных граждан. «Нет пресловутых пандусов, нет пресловутых входных групп. И здесь получается, что мы теряем людей, не даем им активно жить и работать, потому что они элементарно не могут выйти из дома. Но если даже человек выходит из дома, он встречает много препятствий на своем пути: высокие бордюрные камни, отсутствие съездов…» - конкретизировала парламентарий.

По ее словам, в Пскове активно реализуется программа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, но того, что предпринимается, недостаточно. «Ведь большинство медицинских, образовательных учреждений, учреждений культуры по-прежнему недоступны. Мы все об этом знаем, мы идем вперед, но создаем доступность точечно, у нас нет комплексного подхода. А зачем мы делаем пандус в поликлинике, если фактически с остановки человек не может до него дойти?» - сказала региональный куратор проекта «Единая страна – доступная среда» и предложила изменить эту практику.

Вторая тема, которую она затронула, - специальное обучение родителей, воспитывающих детей-инвалидов. «Они всю свою жизнь посвящают воспитанию ребенка, а когда он подрастает и готов выйти во взрослую жизнь, родители не могут оторвать его от сердца и оказывают медвежью услугу, не давая ребенку возможности жить полноценно, не давая ему учиться в обычных школах, тем более, что у нас есть инклюзивное образование», - заметила Борисенкова. Также она подчеркнула важность открытия в регионах, в том числе и в Псковской области, реабилитационных центров для взрослых инвалидов, котором тоже нужна поддержка.

Беседу продолжила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы города Пскова Елена Полонская. В частности, она отметила, что предусматривать доступную среду для инвалидов, соответствующую всем нормам, необходимо на стадии проектирования будущих зданий и сооружений, проектирования ремонта дворов, парков и скверов.

Кроме того, Полонская предложила не лишать родителей выплат по уходу за детьми-инвалидами при их трудоустройстве. «Мы сегодня говорим о том, что мамы, воспитывающие детей-инвалидов, получают пособие в размере 5 тысяч рублей. Но когда они выражают желание выйти на работу, к сожалению, данного пособия лишаются. Мы сегодня говорим о том, что родители, воспитывающие ребенка-инвалида, не могут выйти на полноценный восьмичасовой рабочий день. В основном, мамы выходят на 2-3 часа подзаработать, выбраться из четырех стен. И лишая их этого пособия, мы своими руками загоняем таких родителей в угол, понижаем их социальный статус. Я считаю, что это недопустимо. Пособие выплачивается за воспитание детей с инвалидностью. Когда мама выходит на работу, она не складывает с себя обязанности по воспитанию и уходу за ребенком с особенностями развития», - рассудила она.

В ходе круглого стола звучало немало выводов-предложения по улучшению качества жизни инвалидов, часть из которых будет направлена в Москву.