Общество

В Великих Луках прокуратура в суде отстояла права ребенка на обеспечение бесплатными лекарствами

Прокуратура города Великие Луки по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ребенок заявительницы с рождения страдает социально значимым заболеванием. В ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» выписан рецепт на бесплатное обеспечение больного лекарственным препаратом. Рецепт был предъявлен в пункт отпуска лекарственных препаратов МП «Фармация».

В нарушение требований ст.2 Закона Псковской области от 26.05.2007 №656 «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных граждан, проживающих на территории Псковской области» отпуск необходимого лекарственного препарата в связи с его отсутствием не был произведен и рецепт был зарегистрирован в журнале неудовлетворенного спроса.

Чтобы не прерывать курс лечения сына, женщина была вынуждена приобрести необходимый препарат за счет собственных средств.

В связи с этим прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации за счет средств казны Псковской области денежных средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата.

Требования прокурора судом удовлетворены, с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации в пользу матери ребенка взысканы затраченные денежные средства.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.