Общество

Более тысячи горожан приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных территорий Пскова

21 марта в 20.00 в Пскове закончилось рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, по подсчетам комиссии под председательством главы города Ивана Цецерского всего в рейтинговом голосовании приняло участие 1133 человека. Порядка 16 бюллетеней признаны недействительными.

«Голосование в целом, я считаю, прошло успешно. Явка даже была выше, чем мы ожидали. Поэтому его можно считать успешным и состоявшимся», - отметил председатель общественного совета при государственном комитета региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Окончательные итоги будут подведены сегодня в 17 часов общественной комиссией.

Алексей Кириллов заметил, что были и справедливые замечания граждан по качеству проектов, о том, что проекты требуют доработки. «Это еще раз подтверждает, неоднократно сказанные нами слова, что необходимо проводить просвещение граждан о том, какие современные тенденции существуют в универсальном дизайне территорий, больше говорить о доступности окружающего нас пространства, а проект "Комфортная городская среда" и должен решить эту проблему. Данные дизайн-проекты представлены гражданами и, безусловно, требуют доработки специалистов, что и будет происходить в дальнейшем с победившим проектом», - подчеркнул Алексей Кириллов.

Напомним, в рамках реализации проекта, инициированного «Единой Россией», любой житель города старше 14 лет мог проголосовать за один из двух предложенных вариантов трех городских объектов: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на Четырех углах.

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Точки голосования были открыты по адресам: центр «Подросток» на улице Звездной, дом 12, центральная городская библиотека на улице Конной, дом 6 и музыкальная школа №5 на улице Коммунальной, 48.