Общество

Решается вопрос о закупке оборудования для приема в МФЦ заявлений о выдаче загранпаспорта нового образца

Решается вопрос о закупке оборудования для приема в МФЦ заявлений о выдаче загранпаспорта нового образца. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил врио начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Павел Васильев.

По его словам, пока в МФЦ принимаются лишь заявления на паспорт старого образца. Для того, чтобы принимать заявления на новый паспорт, нужно закупить соответствующее заявление для сбора биометрических данных.

На сегодня через портал госуслуг можно не только подать заявления для получения загранпаспорта в электронном виде, но и дистанционно записаться на прием или даже выдачу документа.

