Общество

Новосокольнический суд восстановил родительские права многодетной матери спустя 10 лет после лишения

Женщина обратилась в Новосокольнический районный суд с заявлением о восстановлении в родительских правах в отношении двух несовершеннолетних детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района, решением Куньинского районного суда в 2008 году женщина была лишена родительских прав в отношении трех несовершеннолетних детей: 1999 года рождения, 2006 года рождения, и 2002 года рождения. Опекуном детей назначена бабушка.

В ходе судебного заседания многодетная мать пояснила, что она пересмотрела жизненные приоритеты, изменила свое поведение, никогда не теряла связи с детьми, постоянно с ними общалась. За прошедшее время у нее родилось еще двое детей. За материнский капитал приобрела жилье, сделала ремонт, обрабатывает приусадебный участок. Дети у нее всегда ухожены, в доме порядок. Старшая девочка, 1999 года рождения, уже совершеннолетняя, учится в г. Великие Луки, на выходные приезжает к ней.

Вышеизложенное подтверждено показаниями свидетелей и материалами дела.

Решением Новосокольнического районного суда гражданка восстановлена в родительских правах. Решение вступило в законную силу.