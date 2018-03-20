Общество

В Невельском района пограничники пресекли незаконный ввоз на территорию России мясной и сыро-молочной продукции

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный ввоз на территорию России мясной и сыро-молочной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, один из случаев произошел в районе н. п. Рудня Невельского района. При пересечении государственной границы пограничники задержали автомобиль «Ивеко», в кузове которого находилось порядка 400 кг мяса говядины. Водитель, 45-летний гражданин Белоруссии, изначально утверждал, что везет мясо для личного потребления. Но придерживаться выбранной легенды долго не смог и вскоре признался, что товар предназначается для реализации на рынках г. Санкт-Петербург.

Другой случай произошел уже в районе н. п. Стайки Невельского района. При аналогичных обстоятельствах стражи границы задержали три малотоннажных грузовых автомобиля, в которых злоумышленники, двое белорусов и россиянин, пытались ввезти в страну в общей сложности 4000 кг говядины и 1000 кг сыра.

На всю выявленную продукцию водители никаких товарно-сопроводительных документов предоставить не смогли. Груз перевозился с многочисленными грубыми нарушениями санитарных норм и правил транспортировки.

По данным фактам проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение.