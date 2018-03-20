Общество

Более 20 тысяч участников напишут ЕГЭ по русскому языку в досрочный период

Сегодня, 23 марта, в России проходит досрочный ЕГЭ по русскому языку. По данным Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене подали более 20 тысяч человек, из них свыше 600 – выпускники текущего года.



Экзамен проходит в 83 субъектах Российской Федерации в 181 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ задействованы технологии печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, ведется онлайн-видеонаблюдение.



Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов.



Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.



Результаты экзамена по русскому языку участники смогут получить не позднее 4 апреля.

Напомним, досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.