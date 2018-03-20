Общество

Проект благоустройства сквера на Гагарина выбрали жители Великих Лук

В Великих Луках прошло рейтинговое голосование за проекты модернизации общественного пространства – сквера на проспекте Гагарина, 127.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», во время предварительного голосования в интернете за обновление этой территории в рамках партийного проекта «Городская среда» выступили более 1000 горожан. В итоге были представлены два варианта ее реконструкции – предложенный изначально и доработанный с учетом мнения великолучан. Предпочтение второму отдали 292 из 314 участников рейтингового голосования, и администрации муниципалитета рекомендовано приступить к подготовке необходимой документации для реализации проекта в 2018 году. Начать работы предполагается уже в мае.

«Это единственный сквер на территории так называемого Мебельного района Великих Лук, других мест отдыха там нет. Он всегда пользовался популярностью у местных жителей, однако со временем стал требовать реконструкции, - объяснила выбор горожан заместитель начальника управления ЖКХ Елена Гордиенко. – Люди ждут, они настроены увидеть результат реализации проекта».

В ходе благоустройства объекта планируется снести торговые ряды, расширить вход в сквер с проспекта Гагарина, обустроить пешеходные дорожки, позаботиться об освещении, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны), заменить и обновить газоны, оформить клумбы.