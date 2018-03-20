Общество

Российские десантники в Республике Беларусь обменялись опытом по организации воздушно-десантной подготовки

Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в городе Витебске (Республика Беларусь) обсудила вопросы двустороннего военного сотрудничества в области организации воздушно-десантной подготовки со своими коллегами сил специальных операций вооруженных сил Беларуси (ССО ВС РБ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, официальный трехдневный визит делегации ВДВ России в дружественную республику проходил в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС РБ предусматривается проведение более 30 совместных мероприятий и учений различного масштаба.