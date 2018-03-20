Общество

В Пскове наградят сотрудников Росгвардии, спасших из огня мужчину

В Пскове 27 марта в рамках торжества по случаю профессионального праздника наградят экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области в составе прапорщика Владимира Игнатишко и старшего сержанта Дмитрия Павлова, спасших из огня человека в конце 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

Сотрудников Росгвардии наградят медалями «За спасение».

Напомним, 4 декабря находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже дома на улице Красноармейской. Стражи правопорядка в течение двух минут прибыли на место происшествия. Помогая жителям подъезда покинуть опасное место, патрульные выяснили, что в эпицентре возгорания могут находиться люди.

Совместно с прибывшими сотрудниками регионального ГУ МЧС росгвардейцы вошли в квартиру, где обнаружили мужчину без сознания. Пострадавший был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.