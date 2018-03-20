Общество

Фотоклуб «КонтрасТ» приглашает на очередную встречу 25 марта

25 марта в Псковском облсовпрофе в рамкаx работы социального проекта «Взгляд поколений» состоится очередная встреча в фотоклубе «КонтрасТ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, тема занятия - основы позирования.

Проведут его куратор клуба Александр Калинин и студентка отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Ольга Иванова. В ходе встречи также состоится демонстрация и обсуждение новых работ участников клуба.

Занятие начнется в 12.00 в кабинете №15 Дома союзов (ул. Советская, 15).

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение - 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта является создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. С начала 2018 года по многочисленным просьбам участников проект продолжил работу на базе Псковского облсовпрофа.