Общество

В Полистовском заповеднике завершилась очередная экспедиция по изучению белой куропатки

В Полистовском заповеднике завершилась очередная экспедиция по изучению краснокнижного вида – среднерусской белой куропатки (Lagopus lagopus rossicus). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, зафиксированы встречи птиц и их следы, изучено питание в весенне-зимний период.

С 12 по 16 марта прошли полевые работы: обследован ряд районов болотного массива и опушки вблизи некоторых населенных пунктов в охранной зоне заповедника.

Всего в марте было проведено четыре маршрутных обследования общей протяженностью 128 километров. В рамках маршрутов наблюдатели зафиксировали одну встречу белой куропатки вблизи внутриболотного озера, пять мест регулярного пребывания этих редких птиц, а также множество следов жизнедеятельности куропаток.

«12 и 13 марта болота выглядели совершенно безжизненными, птицы и звери не встречались, да и следы их были крайней редкостью. Однако, резкое потепление 13-14 марта привело к вытаиванию клюквенных кочек на болоте, и некоторые белые куропатки наравне с быстро подсуетившимися тетеревами тут же начали употреблять в пищу вытаявшую клюкву. Болота заповедника оживают! Весна идет!» - рассказала биолог, руководитель исследований популяции белой куропатки в заповеднике Марина Рубцова.

Встречи следов жизнедеятельности белых куропаток зафиксированы в системе GPS и нанесены на карту Полистовского заповедника. С мест регулярного пребывания собраны экскременты и побеги со следами поедей для камерального исследования.

Кроме того, сделаны некоторые выводы о сезонном питании белых куропаток. Зимой в их рационе абсолютно преобладает ива (почки и побеги), и лишь в отдельных местах куропатки употребляют в пищу почки березы. В марте часть птиц начинает переходить на весенние корма: на полях и дорогах куропатки перемещаются по крепкому насту и продолжают питаться ломкими после ночных морозов побегами ивы (зимний корм), а на болоте, где кочки уже очистились от снега, куропатки начали питаться клюквой (весенний корм).

В этом году в Полистовском заповеднике запланировано проведение еще двух экспедиций по изучению белых куропаток – весной, в период гнездования, и осенью. Также в течение всего года сотрудники отделов охраны и науки будут заполнять карточки встреч белой куропатки и ее следов. Эти данные в сочетании с данными прошлогодних исследований позволят впоследствии оценить численность, состояние популяции и сезонное распределение среднерусского подвида белой куропатки по территории Полистовского заповедника.