Общество

Псковичка получает поздравления со 100-летним юбилеем

В пятницу, 23 марта, исполнилось 100 лет жительнице Пскова, участнице Великой Отечественной войны и ветерану труда Иде Грайфер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, от имени врио губернатора Михаила Ведерникова с вековым юбилеем ее поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

«Сто лет - это золотой возраст. Люди, которые дожили до векового рубежа, достойны не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. Сердечно и душевно поздравляю вас с этим праздником, с вашим сотым днем рождения. Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья и отличного самочувствия, а также теплой заботы, благополучия и счастья», - передал он поздравления Михаила Ведерникова юбиляру.

В свою очередь от себя лично Армен Мнацаканян пожелал, «чтобы второй век прошел так же радостно и крепко, как и первый».

Ида Грайфер родилась в деревне Санюки Гомельской области Белорусской ССР в семье сапожника. Ее детство и юность прошли в Ленинграде. До начала Великой Отечественной войны она успела окончить четыре курса Ленинградского института холодильной промышленности. Во время блокады работала старшим контролером на пищевой базе. В июне 1942 года была эвакуирована из блокадного города и уехала к родителям в Курганскую область. Уже после войны Ида Грайфер вернулась в Беларусь, где окончила Минский Государственный университет. В Пскове проживает почти 20 лет. Имеет награды «За оборону Ленинграда» и «Ветеран труда».