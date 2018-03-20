Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Renault: широкий спектр акций в марте
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Circle K приходит на смену Statoil
новый автобус №77
Кому в Ужуписе жить хорошо
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 20.03.2018 19:5115 Что такое «псковское счастье» и есть ли оно вообще? 23.03.2018 20:531 ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел без сбоев и нарушений 23.03.2018 20:331 Жители островского Воронцово хотят быстрый Интернет, а школьникам нужна новая мебель, молотки и рубанки 23.03.2018 20:231 Финансовое управление администрации Пскова отметило юбилей 23.03.2018 20:100 Молодежный форум в Псковской области пройдет при поддержке ФАДН 23.03.2018 19:357 Россияне ошеломлены известием о том, что Миндзрав разрешил мочить Манту
Самое популярное 20.03.2018 15:358 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 23.03.2018 10:5012 ДТП с участием туристического автобуса в Стругокрасненском районе. ФОТО 20.03.2018 17:2231 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка» 20.03.2018 21:4613 Три человека пострадали в ДТП с участием такси на ул. Юбилейной в Пскове. ФОТО 20.03.2018 20:1352 Интерактив: Когда мы выберемся из каменного века?
 
Общество

Жители островского Воронцово хотят быстрый Интернет, а школьникам нужна новая мебель, молотки и рубанки

23.03.2018 20:33|ПсковКомментариев: 1

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки по Воронцовской волости встретился с жителями поселка Воронцово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в разговоре с людьми приняли участие глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов, директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

На предыдущей встрече, состоявшейся 17 августа, от жителей Воронцово в адрес руководителя муниципалитета прозвучало достаточно много вопросов. Все они, по словам Дмитрия Быстрова, фиксируются, систематизируются и ложатся в основу плана работы районной администрации на ближайшие пять лет.

«Определённый круг насущных проблем во взаимодействии с главой волости нам удаётся закрыть оперативно, - сообщил глава района. – Но есть вопросы, требующие более глубокого анализа и проработки. Безусловно, есть огромное желание сделать всё как можно лучше и быстрее, но главный сдерживающий фактор – бюджетная составляющая, её финансовая обеспеченность»

В числе первых вопросов встречи было обсуждение температурного режима в помещениях Воронцовской средней школы. Если в учебных классах ситуация нормализовалась, то в спортивном зале, по информации учителя физкультуры, «холодновато».

Глава района попросил в число поручений включить выезд специалистов теплоснабжающей организации в школу, чтобы на месте разобраться с ситуацией и принять меры по устранению неполадок в системе отопления. «Если дело в разбалансировке системы – это чисто технический вопрос. Что касается топлива, то мы уже занимаемся этим вопросом. На основе анализа сроков поставки и качества дров и угля, профильный комитет составляет реестр недобросовестных поставщиков, с которыми впредь договора заключаться уже не будут», - пояснил руководитель муниципалитета.  

Перенос пищеблока в основное здание школы тоже находится на постоянном контроле в органах местного самоуправления. На эти цели требуется более полутора миллионов рублей, изыскать такие средства – задача хоть и не простая, но необходимая.

Затронув проблемы школы, присутствующие на встрече учителя обратили внимание на необходимость обновления школьной мебели, срок службы которой в некоторых классах составляет не один десяток лет. Кроме того, для уроков технологии требуется новый инструмент и материал для работы. Разговор шёл и о спортивной коробке, установленной возле школы, для качественного и безопасного проведения уроков физкультуры в ней требуется замена покрытия. «Давайте двигаться поэтапно и исходить из имеющихся реальных возможностей. В первую очередь поработаем над энергоэффективностью помещений школы – заменим оконные блоки. Плюс перенос пищеблока. Остальное пока на перспективу», - ответил Дмитрий Быстров.

Жители Воронцово по-прежнему не удовлетворены качеством Интернета, как по проводному соединению, так и посредством мобильной связи. «Тема доступности Интернета – общая для многих населённых пунктов сельских поселений Островского района. Мы активно прорабатываем этот вопрос, обобщаем информацию по зонам покрытия, качеству соединения и готовим обращение в адрес Ростелекома и сотовых операторов. Будем добиваться соответствующей реакции и принятия реальных мер», - ответил Дмитрий Быстров.

От детского садика до Петрика ни одного фонаря, хоть в глаз коли!», - сетовали жители. На просьбу увеличить количество уличных фонарей в посёлке Воронцово глава района сообщил, что в данную проблему надо решать с учётом компромисса между желаемым и возможным, исходя из норматива выделяемых на эти цели средств в бюджете сельского поселения. «Я всё услышал. Давайте вместе посоветуемся, точнее определимся с местами, где освещение больше всего необходимо, тогда посчитаем и найдём приемлемое решение», - подытожил глава волости Владимир Орлов.

От ситуации, связанной с освещением улиц жители Воронцово перешли к обсуждению энергообеспечения посёлка. К начальнику РЭС № 3 Владимиру Тимофееву поступила заявка на проверку состояния электрооборудования в доме № 40 по улице Советской. «Понял, записал, постараемся помочь», - отреагировал руководитель РЭС № 3.

Отвечая на интересующие граждан вопросы, глава района добавил, что участок дороги возле школы, на который уже не раз обращали внимание, должен быть отремонтирован в течении этого года, в плане у дорожников и направление на «Хармс».

Также руководитель муниципалитета предложил жильцам двухэтажных домов по улице Григорьева рассмотреть возможность создания ТСЖ и проконсультировал по вопросам внесения взносов в фонд капитального ремонта. «Будут сложности или непонятные вопросы, обращайтесь в районную администрацию, пришлём специалистов, они помогут», - сказал Дмитрий Быстров.

В завершении встречи, глава района поблагодарил жителей Воронцово за активность и неравнодушное отношение к родному краю. «Хочу, чтобы между нами было понимание того, что после наших встреч, вот так сразу абсолютно все затронутые вопросы решены не будут.

В любом случае, всё отфиксировано, ничего не остаётся без внимания и будет на контроле. У каждой проблемы есть свой срок решения и мы намерены сделать всё возможное, чтобы начатые дела воплощались в реальный результат», - отметил руководитель муниципалитета.

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович
Теги: #остров #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 331 человек
Лента новостей
Последние новости
23.03.2018, 20:531 ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел без сбоев и нарушений 23.03.2018, 20:331 Жители островского Воронцово хотят быстрый Интернет, а школьникам нужна новая мебель, молотки и рубанки 23.03.2018, 20:231 Финансовое управление администрации Пскова отметило юбилей 23.03.2018, 20:100 Молодежный форум в Псковской области пройдет при поддержке ФАДН
23.03.2018, 20:040 Пятеро детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области, выписаны из больницы 23.03.2018, 19:581 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 23.03.2018, 19:358 Россияне ошеломлены известием о том, что Миндзрав разрешил мочить Манту 23.03.2018, 19:140 Продажа первых пачек сигарет с цифровой маркировкой начнется в России на следующей неделе
23.03.2018, 18:5711 Лишь 29% населения Псковской области обеспечено доброкачественной питьевой водой 23.03.2018, 18:390 В культурной сфере Великих Лук нет случайных людей - все талантливы и преданы профессии 23.03.2018, 18:310 Великолукские депутаты рассмотрят вопрос о строительстве новой городской школы на 800 мест 23.03.2018, 18:120 «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах президента России
23.03.2018, 18:061 Выход и выезд на лед Псковского и Теплого озер запрещен с 24 марта 23.03.2018, 18:0428 Эстония может выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 23.03.2018, 18:000 «Дневной дозор»: Оснащение перинатального центра 23.03.2018, 17:550 Сегодняшняя ночь в Псковской области будет морозной
23.03.2018, 17:534 Владимир Яников предложил создать рабочую группу по вопросам финансирования муниципальных школ 23.03.2018, 17:430 В Пскове прошел очередной этап фестиваля «Псковская весна» в номинации «Творческая мозаика» 23.03.2018, 17:356 Перед судом предстанут молодые люди, которые собрали коноплю с участка в Псковском районе 23.03.2018, 17:180 Псковички вернулись с чемпионата России по боксу
23.03.2018, 17:075 Узнайте бесплатно, сколько стоит ваша квартира 23.03.2018, 16:570 Театр танца Аллы Духовой TODES представил в Пскове новую программу. ФОТО 23.03.2018, 16:543 Двоих несовершеннолетних нарушителей задержали на ж/д путях в Дно в первый день операции «Каникулы» 23.03.2018, 16:491 Псковичка получает поздравления со 100-летним юбилеем
23.03.2018, 16:450 В Полистовском заповеднике завершилась очередная экспедиция по изучению белой куропатки 23.03.2018, 16:359 Встреча с писателем и журналистом Анной Матвеевой пройдет в Пскове в рамках книжного форума «Русский Запад» 23.03.2018, 16:255 Пожилым псковичам рассказали о портале госуслуг 23.03.2018, 16:147 Сборная России по футболу сегодня сыграет с командой Бразилии
23.03.2018, 16:1211 Александр Козловский стал одним из авторов закона о противодействии терроризму 23.03.2018, 16:0515 Надежда Савченко объявила голодовку 23.03.2018, 15:550 «Псковских жемчужин» наградили в Пушкинских Горах 23.03.2018, 15:442 Псков может стать центром социального проекта «Благо»
23.03.2018, 15:3712 Новое имя, те же люди: В Пскове торжественно открыта заправка Circle K 23.03.2018, 15:296 Петр Алексеенко об итогах выборов президента, усах Грудинина и союзе с непарламентской оппозицией 23.03.2018, 15:251 Накануне Дня войск национальной гвардии России бойцы псковского СОБРа провели «Урок мужества» 23.03.2018, 15:241 Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроект о страховых медицинских организациях
23.03.2018, 15:121 В Великих Луках чествовали работников культуры 23.03.2018, 15:1124 До 27 марта в Пскове разработают план мероприятий по устранению ямочности на дорогах 23.03.2018, 15:081 В 2018 году в Псковской области выделено 18 млн рублей на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 23.03.2018, 15:040 Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» везет в Псков мюзикл «Ясон и Медея»
23.03.2018, 15:000 Фотоклуб «КонтрасТ» приглашает на очередную встречу 25 марта 23.03.2018, 14:470 В налоговой инспекции Великих Лук проходит День открытых дверей 23.03.2018, 14:390 Фестиваль детского творчества «Юные таланты 21 века» завершился в Великолукском районе 23.03.2018, 14:300 В Пскове состоялось торжественное открытие конкурса имени Бориса Трояновского
23.03.2018, 14:1823 Экспертная группа рассмотрела норматив накопления ТКО на территории Псковской области 23.03.2018, 14:130 27 лиц, находящихся в розыске, передали полиции сотрудники Росгвардии в Псковской области в 2017 году 23.03.2018, 14:126 Андрей Козлов предложил коллегам поддержать обращение в федеральное правительство о ситуации в молочной отрасли 23.03.2018, 14:1123 Антон Минаков заявил о своих губернаторских амбициях
23.03.2018, 14:070 Значение показателя надежности государственной охраны имущества в Псковской области в 2017 году составило 100% 23.03.2018, 14:060 Псковский облсовпроф начинает подготовку к Дню международной солидарности трудящихся 1 мая 23.03.2018, 14:013 Псковские росгвардейцы будут обеспечивать охрану порядка на праздновании Международных Ганзейских дней 23.03.2018, 13:596 Псковская область вновь поборется за звание самой читающей в России
23.03.2018, 13:514 По факту ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 23.03.2018, 13:4323 Совершенно неуместным кандидатом в президенты назвал Ксению Собчак Антон Минаков 23.03.2018, 13:413 ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25% 23.03.2018, 13:390 Во всемирный день театра  псковичей приглашают на спектакль в областную библиотеку
23.03.2018, 13:380 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел Росгвардии по Псковской области 23.03.2018, 13:3810 Артем Васильев о выборах президента: Самое главное - мы сберегли своего избирателя 23.03.2018, 13:361 Неприкрытое хамство - клиент о принципах общения псковского автодилера 23.03.2018, 13:320 РСХБ предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке 6%
23.03.2018, 13:290 Куда отправиться всем классом: список экскурсий для школьников от Порховского музея 23.03.2018, 13:285 До 11 граждан в состоянии наркотического опьянения или имеющих при себе наркотики за день задерживают сотрудники Росгвардии в Псковской области 23.03.2018, 13:250 Пять детских команд представят Великие Луки на футбольном турнире в Гомеле 23.03.2018, 13:220 В Пскове наградят сотрудников Росгвардии, спасших из огня мужчину
23.03.2018, 13:1685 Путин обратился к избирателям 23.03.2018, 13:030 Российские десантники в Республике Беларусь обменялись опытом по организации воздушно-десантной подготовки 23.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым 23.03.2018, 13:021 В Псковской области насчитывается более 25 тысяч владельцев охотничьего оружия
23.03.2018, 12:530 Купить книги по низким ценам смогут гости форума «Русский Запад» 23.03.2018, 12:452 Проект благоустройства сквера на Гагарина выбрали жители Великих Лук 23.03.2018, 12:3710 Путин выступит с телевизионным обращением к россиянам в пятницу в 13.00 23.03.2018, 12:323 Известная псковичка Оксана Федорова передает в дар библиотекам Псковской области около 1 тысячи детских книг
23.03.2018, 12:311 Псковские «соколы Жириновского» выскажут «Особое мнение» о президентских выборах в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 23.03.2018, 12:2510 Книжный форум «Русский Запад» в этом году пройдет в Пскова на нескольких площадках 23.03.2018, 12:2011 ЦИК утвердил окончательные итоги президентских выборов 23.03.2018, 12:150 Российский книжный союз в этом году станет одним из организаторов Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru