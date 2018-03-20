Общество

Жители островского Воронцово хотят быстрый Интернет, а школьникам нужна новая мебель, молотки и рубанки

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки по Воронцовской волости встретился с жителями поселка Воронцово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в разговоре с людьми приняли участие глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов, директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

На предыдущей встрече, состоявшейся 17 августа, от жителей Воронцово в адрес руководителя муниципалитета прозвучало достаточно много вопросов. Все они, по словам Дмитрия Быстрова, фиксируются, систематизируются и ложатся в основу плана работы районной администрации на ближайшие пять лет.

«Определённый круг насущных проблем во взаимодействии с главой волости нам удаётся закрыть оперативно, - сообщил глава района. – Но есть вопросы, требующие более глубокого анализа и проработки. Безусловно, есть огромное желание сделать всё как можно лучше и быстрее, но главный сдерживающий фактор – бюджетная составляющая, её финансовая обеспеченность»

В числе первых вопросов встречи было обсуждение температурного режима в помещениях Воронцовской средней школы. Если в учебных классах ситуация нормализовалась, то в спортивном зале, по информации учителя физкультуры, «холодновато».

Глава района попросил в число поручений включить выезд специалистов теплоснабжающей организации в школу, чтобы на месте разобраться с ситуацией и принять меры по устранению неполадок в системе отопления. «Если дело в разбалансировке системы – это чисто технический вопрос. Что касается топлива, то мы уже занимаемся этим вопросом. На основе анализа сроков поставки и качества дров и угля, профильный комитет составляет реестр недобросовестных поставщиков, с которыми впредь договора заключаться уже не будут», - пояснил руководитель муниципалитета.

Перенос пищеблока в основное здание школы тоже находится на постоянном контроле в органах местного самоуправления. На эти цели требуется более полутора миллионов рублей, изыскать такие средства – задача хоть и не простая, но необходимая.

Затронув проблемы школы, присутствующие на встрече учителя обратили внимание на необходимость обновления школьной мебели, срок службы которой в некоторых классах составляет не один десяток лет. Кроме того, для уроков технологии требуется новый инструмент и материал для работы. Разговор шёл и о спортивной коробке, установленной возле школы, для качественного и безопасного проведения уроков физкультуры в ней требуется замена покрытия. «Давайте двигаться поэтапно и исходить из имеющихся реальных возможностей. В первую очередь поработаем над энергоэффективностью помещений школы – заменим оконные блоки. Плюс перенос пищеблока. Остальное пока на перспективу», - ответил Дмитрий Быстров.

Жители Воронцово по-прежнему не удовлетворены качеством Интернета, как по проводному соединению, так и посредством мобильной связи. «Тема доступности Интернета – общая для многих населённых пунктов сельских поселений Островского района. Мы активно прорабатываем этот вопрос, обобщаем информацию по зонам покрытия, качеству соединения и готовим обращение в адрес Ростелекома и сотовых операторов. Будем добиваться соответствующей реакции и принятия реальных мер», - ответил Дмитрий Быстров.

От детского садика до Петрика ни одного фонаря, хоть в глаз коли!», - сетовали жители. На просьбу увеличить количество уличных фонарей в посёлке Воронцово глава района сообщил, что в данную проблему надо решать с учётом компромисса между желаемым и возможным, исходя из норматива выделяемых на эти цели средств в бюджете сельского поселения. «Я всё услышал. Давайте вместе посоветуемся, точнее определимся с местами, где освещение больше всего необходимо, тогда посчитаем и найдём приемлемое решение», - подытожил глава волости Владимир Орлов.

От ситуации, связанной с освещением улиц жители Воронцово перешли к обсуждению энергообеспечения посёлка. К начальнику РЭС № 3 Владимиру Тимофееву поступила заявка на проверку состояния электрооборудования в доме № 40 по улице Советской. «Понял, записал, постараемся помочь», - отреагировал руководитель РЭС № 3.

Отвечая на интересующие граждан вопросы, глава района добавил, что участок дороги возле школы, на который уже не раз обращали внимание, должен быть отремонтирован в течении этого года, в плане у дорожников и направление на «Хармс».

Также руководитель муниципалитета предложил жильцам двухэтажных домов по улице Григорьева рассмотреть возможность создания ТСЖ и проконсультировал по вопросам внесения взносов в фонд капитального ремонта. «Будут сложности или непонятные вопросы, обращайтесь в районную администрацию, пришлём специалистов, они помогут», - сказал Дмитрий Быстров.

В завершении встречи, глава района поблагодарил жителей Воронцово за активность и неравнодушное отношение к родному краю. «Хочу, чтобы между нами было понимание того, что после наших встреч, вот так сразу абсолютно все затронутые вопросы решены не будут.

В любом случае, всё отфиксировано, ничего не остаётся без внимания и будет на контроле. У каждой проблемы есть свой срок решения и мы намерены сделать всё возможное, чтобы начатые дела воплощались в реальный результат», - отметил руководитель муниципалитета.