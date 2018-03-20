Общество

Персек Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сбрил усы. ФОТО

Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко последовал примеру бывшего кандидата в президенты от компартии - Павла Грудинина и сбрил усы. Об этом сообщается на странице регионального парламента в соцсети Instagam.



«Раз обещал, значит надо сбривать», - сообщил Петр Алексеенко журналистам Псковской Ленты Новостей после того, как в социальных сетях и СМИ появились снимки и видео Грудинина без усов.

Ранее о готовности последовать примеру партийного кандидата, если тот не наберет 15%, Петр Алексеенко заявил в фейсбуке во время президентской кампании.



Напомним также, что 20 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Петр Алексеенко высказал сомнения в том, что Павел Грудинин сбреет усы. «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - пошутил Петр Алексеенко.