Персек Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сбрил усы. ФОТО

Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Петр Алексеенко последовал примеру бывшего кандидата в президенты от компартии - Павла Грудинина и сбрил усы. Об этом сообщается на странице регионального парламента в соцсети Instagam.
Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь Псковского обкома Пётр Алексеенко последовал примеру бывшего кандидата в президенты от компартии и сбрил усы. . «Раз обещал, значит надо сбривать», - сообщил Пётр Алексеенко журналистам Псковской Ленты Новостей после того, как в социальных сетях и СМИ появились снимки и видео Грудинина без усов. . О готовности последовать примеру партийного кандидата, если тот не наберет 15%, Пётр Алексеенко заявил в Фейсбуке во время президентской кампании. . 20 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Пётр Алексеенко высказал сомнения в том, что Павел Грудинин сбреет усы. «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - пошутил Пётр Алексеенко. . #псковскоеобластноесобрание #псковскийдепутат #петралексеенко #сбрилусы #кпрфпсков
«Раз обещал, значит надо сбривать», - сообщил Петр Алексеенко журналистам Псковской Ленты Новостей после того, как в социальных сетях и СМИ появились снимки и видео Грудинина без усов.
Ранее о готовности последовать примеру партийного кандидата, если тот не наберет 15%, Петр Алексеенко заявил в фейсбуке во время президентской кампании.
Напомним также, что 20 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Петр Алексеенко высказал сомнения в том, что Павел Грудинин сбреет усы. «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - пошутил Петр Алексеенко.