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Петр Алексеенко готов переехать в Пустошкинский район, чтобы не лишиться усов

20.03.2018 13:41|ПсковКомментариев: 2

Руководитель Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко полагает, что кандидат в президенты РФ от компартии Павел Грудинин останется с усами. Такое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Напомним, 6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел». Участники спора ударили друг друга по рукам. 

Вскоре после этого лидер Псковского обкома КПРФ заявил в фейсбуке, что готов последовать примеру Грудинина и тоже сбрить усы, если данный кандидат не наберет 15%.

По предварительным данным ЦИК, Грудинин по числу полученных голосов занимает второе место после Владимира Путина, но 15% не набрал. Утром 19 марта Дудь выложил в твиттере фото винтажной советской бритвы, намекая, что Грудинин все-таки проиграл спор и должен выполнить свое обещание.

Грудинин заявил на это, что выполнит свое обещание сбрить усы, если Дудь на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

Комментируя эту ситуацию, лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко отметил, что «мало кто из независимых экспертов отважится признать, что эти выборы были честными». «Не думаю, что Дудь это признает, и думаю, что Павел Грудинин останется с усами», - отметил Петр Алексеенко.

Что касается своего обещания сбрить усы вслед за Грудининым, гость студии отметил: «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - заключил Петр Алексеенко.

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #эхо москвы в пскове #КПРФ #особое мнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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