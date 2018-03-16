Общество

Петр Алексеенко готов переехать в Пустошкинский район, чтобы не лишиться усов

Руководитель Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко полагает, что кандидат в президенты РФ от компартии Павел Грудинин останется с усами. Такое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Напомним, 6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе «вДудь» на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел». Участники спора ударили друг друга по рукам.

Вскоре после этого лидер Псковского обкома КПРФ заявил в фейсбуке, что готов последовать примеру Грудинина и тоже сбрить усы, если данный кандидат не наберет 15%.

По предварительным данным ЦИК, Грудинин по числу полученных голосов занимает второе место после Владимира Путина, но 15% не набрал. Утром 19 марта Дудь выложил в твиттере фото винтажной советской бритвы, намекая, что Грудинин все-таки проиграл спор и должен выполнить свое обещание.

Грудинин заявил на это, что выполнит свое обещание сбрить усы, если Дудь на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

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Комментируя эту ситуацию, лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко отметил, что «мало кто из независимых экспертов отважится признать, что эти выборы были честными». «Не думаю, что Дудь это признает, и думаю, что Павел Грудинин останется с усами», - отметил Петр Алексеенко.

Что касается своего обещания сбрить усы вслед за Грудининым, гость студии отметил: «Я посмотрю на Павла Грудинина и последую его примеру. Второй вариант - переехать в Пустошкинский район - там Грудинин набрал более 15 процентов голосов», - заключил Петр Алексеенко.