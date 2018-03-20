Общество

Великолукские депутаты соберутся на сессию 28 марта

28 марта состоится очередное 8-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города. В проект повестки дня включены 12 вопросов.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы о передаче в безвозмездное пользование части нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по ул. Ставского, 28; об отмене ранее принятого решения об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Фармация» г. Великие Луки» и внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2016-2018 годы.

Также депутаты заслушают доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2017 года, внесут изменения в решение о мерах социальной поддержки по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Великие Луки и в Правила оказания ритуальных услуг.

Кроме того., в повестку включены вопросы о занятости великолучан по итогам прошлого года, о ходе строительства новой школы в Великих Луках, о деятельности станции скорой помощи в 2017 году и другие вопросы.