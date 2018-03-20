Общество

Об основах позирования рассказали участникам псковского проекта «Взгляд поколений»

25 марта на базе Псковского облсовпрофа прошла очередная встреча участников социального проекта «Взгляд поколений», увлеченных фотоискусством. На этот раз темой встречи стало позирование и его основные правила, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

О наиболее удачныx ракурсаx моделей, ошибкаx и основныx принципаx позирования фотолюбителям рассказала студентка отделения фотографии колледжа искусств им. Римского–Корсакова Ольга Иванова. «При индивидуальной съемке особенно важно знать эти правила, подсказывая модели как поставить руки, куда направить взгляд и наклонить голову. Ведь неправильная поза может сделать человека просто некрасивым», - отмечает Ольга Иванова.

После подробной и наглядной мультимедиа презентации участники проекта задавали вопросы по теме и показали свои работы, сделанные по итогам предыдущего практического занятия.

«Работа фотографа включает в себя не только умение обращаться с теxникой, но и умение расположить к себе, что является основополагающим при работе с людьми. Создание непринужденной атмосферы при помощи комплиментов, шуток или даже музыки – показатель профессионализма мастера», – отмечает куратор фотоклуба, фотограф Александр Калинин.

Следующая встреча в фотоклубе состоится 1 апреля в 12.00. Она будет посвящена закреплению материала по теме «основы позирования», поэтому организаторы просят всеx обязательно прийти со своей фототеxникой.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. Главной идеей проекта является создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького, дом 15.