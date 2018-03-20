Общество

В Пскове стартует открытый региональный турнир по робототехнике «РОБО-2018»

26 марта в Пскове стартует открытый региональный турнир Псковской области по робототехнике «РОБО-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, команда организаторов с нетерпением ждет участников соревнований из районов Псковской области - победителей конкурса среди образовательных организаций региона на участие в реализации проекта. Главный организатор и координатор всех мероприятий проекта – АНО ЦМИТ «Юный техник».

В этом году участие в турнире примут 128 команд из Пскова, Великих Лук, Печор, Опочки, Палкино, Санкт-Петербурга, Таллина, Луги, Тосно, Сланцев. Именно благодаря реализуемому проекту школьники, живущие в малых городах и поселках Псковской области, получили возможности обучения конструированию и программированию. В рамках турнира пройдут соревнования по 13 номинациям, таким как программирование Arduino, Ралли по коридору, Следование по линии, Интеллектуальное сумо, Конструирование и программирование Lego WeDo.

Турнир будет длиться два дня: 26 марта пройдут соревнования в номинации «Программирование Arduino».

27 марта турнир пройдёт в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Всем командам необходимо зарегистрироваться, чтобы быть допущенными до соревнований. В официальной группе турнира в социальной сети ВКонтакте будет организована он-лайн трансляция.

Кроме основных соревнований, на турнире будут представлены площадки партнёров проекта: Батут-арены «Кувырком!», Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб», Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса», международный проект «Фотосушка», Клуб умных игр «Синий Кот». Также партнёрами мероприятия стали компания Мегафон, профессиональная IT- компания Формоза-сервис.

Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области..