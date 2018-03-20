Общество

Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев

25 марта на 64-м году жизни скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Александр Анатольевич отработал в здравоохранении 33 года, из них 21 год - с 1988 по 2009 - проработал главным врачом ГБУЗ «Псковская городская поликлиника №3». В 1982 году окончил Калининский государственный медицинский институт, с 1983 работал в здравоохранении города Пскова.

«Александр Антипьев отличался глубокой преданностью медицине, обширными знаниями, аналитическим складом ума. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег и пациентов, которым спасал жизни. За многолетний, добросовестный труд был награжден ведомственной наградой Минздрава РФ "Отличник здравоохранения"», - сообщили в поликлинике.

Администрация ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» выражает искренние соболезнования друзьям и близким Александра Анатольевича.

Прощание состоится 27 марта в 11.00 в храме Александра Невского.