Общество

В период весенних каникул спасатели призывают псковичей уделить особое внимание планированию безопасного отдыха детей

В период весенних каникул сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призывают родителей уделить особое внимание планированию безопасного отдыха детей, предоставленных самим себе. Памятка размещена на сайте ведомства.

«Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования. Проинструктируйте ваших детей о правилах поведения и безопасности на льду и при другом активном отдыхе. В настоящее время лед на водоемах еще держится, но вступает в период таяния, поэтому детям находиться на льду опасно. Не разрешайте детям подходить к водоемам!» - призывают родителей.

С полей постепенно сходит снег, обнажая прошлогоднюю траву, что создает все предпосылки для возникновения палов травы. Предостерегите своего ребенка от желания поджечь сухую растительность. От неконтролируемых палов травы могут пострадать не только жилые дома и постройки, но и сами дети, а ответственность ляжет на родителей, отмечают в МЧС.

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.

Кроме того, расскажите своим детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации и обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон 01, 101 и 112. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает родителей быть внимательней к своим детям.