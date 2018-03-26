Общество

В Пскове введено ограничение на проведение массовых мероприятий из-за ОРВИ

В Пскове введено ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий из-за ОРВИ. Такое решение принято сегодня, 26 марта, на совещании по профилактике инфекционных заболеваний, которое прошло под председательством заместителя главы администрации города Александра Коновалова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

По информации ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, на 12-й календарной неделе текущего года заболеваемость ОРВИ достигла эпидемиологического уровня. С 19 по 25 марта суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппа по городу превысила недельный порог на 23,2%, среди детей до 2 лет — на 15,5%. Увеличилось число больных с признаками средней и тяжелой формы ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

В связи с этим в Пскове решено ввести на объектах риска инфицирования масочный режим для сотрудников, а также уборку мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

Кроме того, в Пскове с 26 марта введено ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Срок окончания данной меры - «до особого распоряжения». Проведение массовых мероприятий также запрещено и в школах города.

Управлению образования Пскова поручено организовать проведение обязательного осмотра детей в детских дошкольных учреждениях, а также после окончания школьных каникул принимать решение о временном приостановлении посещения учащимися класса при одновременном отсутствии 20% и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ на сроком не менее 7 дней.

Управлению городского хозяйства поручено контролировать работу по поддержанию необходимого температурного режима в образовательных, социальных, медицинских учреждениях и жилых домах.