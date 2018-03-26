Общество

На 7 лет может отправиться за решетку житель Пскова из-за желания набрать мышечную массу

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе следствия установлено, что в июне 2017 года мужчина, находясь по месту своего проживания в Пскове, заказал из Республики Беларусь через интернет препарат для набора мышечной массы, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), предоставив анкетные данные о своей личности и свой почтовый адрес, а также оплатив в электронной платежной системе денежные средства в размере 2 161 рубль.

Заказанный и оплаченный злоумышленником препарат для набора мышечной массы, содержащий метандиенон общей массой 19,17 г, отправленный из Республики Беларусь почтовым отправлением в виде заказного мелкого пакета, был незаконно перемещен через границу РФ.

Поступившая в Псков посылка была изъята сотрудниками УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.