Общество

До 900 человек призовут в армию в Псковской области во время весенней кампании

В Псковской области, как и по всей России, 1 апреля стартует весенняя призывная кампания. В регионе намерены призвать в Вооруженные силы РФ до 900 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

Он добавил, что сегодня в администрации области проводится инструкторско-методический сбор. «Будет доведен наряд, и уже буквально с сегодняшнего дня начнутся подготовительные мероприятия», - сказал военком.

Предполагается, что призывники, имеющие жен и несовершеннолетних детей, а также родителей-инвалидов и родителей преклонного возраста, будут проходить службу в Псковской области или в ближайших субъектах РФ.

Уже с 15 апреля в Псковской области начнутся первые отправки призывников. «Все вопросы по доставке призывников решены», - добавил Михаил Башлыков.