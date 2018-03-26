Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Circle K приходит на смену Statoil
Renault: широкий спектр акций в марте
Мама, купи тушенку!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
День войск национальной гвардии РФ
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кому в Ужуписе жить хорошо
ещё Общество 26.03.2018 12:139 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 10:360 Отделение ПФР по Псковской области признано одним из лучших по реализации мер господдержки семей, имеющих детей 27.03.2018 10:300 В России задумались о создании системы «Умный город» 27.03.2018 10:180 В детских домах Псковской области посадят фруктовые сады 27.03.2018 10:151 Великолучанка провела мастер-класс для белорусских мажореток 27.03.2018 10:143 Псковичка обратилась к врио губернатора с просьбой обеспечить ребенка регулярным лечебным питанием
Самое популярное 26.03.2018 12:0026 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 18:0031 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!? 26.03.2018 12:139 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 26.03.2018 11:4814 Число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60 человек
 
Общество

Бояться армии сейчас не нужно - военный комиссар Псковской области

27.03.2018 10:00|ПсковКомментариев: 0

Бояться армии сейчас не нужно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта заявил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

Он отметил, что для военнослужащих по призыву сегодня созданы все условия для комфортного прохождения службы. «Бояться армии сейчас не нужно. Военнослужащие по призыву в спецоперациях не принимают участие. Для этого есть военнослужащие по контракту», - подчеркнул Михаил Башлыков.

Наряду с этим военный комиссар отметил, что на данный момент в Псковской области в розыске находятся порядка 600 призывников. Большая часть из них в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.

«Я попросил бы ребят при получении повестки прийти в военный комиссариат и разобраться, иначе жизнь можно на корню испортить», - добавил военком.

Теги: #призыв #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 562 человека
Лента новостей
Последние новости
27.03.2018, 10:400 Путин в ответ на вопрос о возможной отставке Тулеева пообещал наказать всех ответственных за трагедию в Кемерово после тщательного расследования 27.03.2018, 10:360 Отделение ПФР по Псковской области признано одним из лучших по реализации мер господдержки семей, имеющих детей 27.03.2018, 10:320 Две девушки пострадали в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 27.03.2018, 10:300 В России задумались о создании системы «Умный город»
27.03.2018, 10:241 Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей 27.03.2018, 10:180 В детских домах Псковской области посадят фруктовые сады 27.03.2018, 10:151 Великолучанка провела мастер-класс для белорусских мажореток 27.03.2018, 10:143 Псковичка обратилась к врио губернатора с просьбой обеспечить ребенка регулярным лечебным питанием
27.03.2018, 10:101 Призывники из Псковской области проходят альтернативную службу в лечебном учреждении и в Почте России 27.03.2018, 10:081 Владимир Путин посетил пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово 27.03.2018, 10:080 Кражи музыкального центра и газовой плиты раскрыли псковские полицейские 27.03.2018, 10:034 Путин провел в Кемерово незапланированную встречу с группой граждан, которые высказывали недоверие к расследованию пожара в ТЦ
27.03.2018, 10:000 Бояться армии сейчас не нужно - военный комиссар Псковской области 27.03.2018, 09:586 В Кемерове вывели ОМОН против участников стихийного митинга за отставку властей региона 27.03.2018, 09:552 До 900 человек призовут в армию в Псковской области во время весенней кампании 27.03.2018, 09:440 Неделя «Музей и дети» проходит в Великих Луках
27.03.2018, 09:445 На 7 лет может отправиться за решетку житель Пскова из-за желания набрать мышечную массу 27.03.2018, 09:390 Изменился адрес сайта администрации города Великие Луки 27.03.2018, 09:320 Белорусские дипломаты поблагодарили власти Псковской области за помощь пострадавшим в ДТП 27.03.2018, 09:253 Попытку контрабанды сигарет пресекли пограничники в Себеже
27.03.2018, 09:200 5 тысяч рублей из «банка приколов» разменяла великолучанка мошеннику настоящими деньгами 27.03.2018, 09:140 В «Клубе поколений» Псковского облсовпрофа 29 марта состоится мастер-класс «Пасхальная открытка» 27.03.2018, 09:050 Обманутые дольщики смогут узнать о сроках строительства на сайте Минстроя 27.03.2018, 08:570 В Великих Луках стартовали соревнования среди дошкольников «Юные олимпионики»
27.03.2018, 08:430 ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года 27.03.2018, 08:295 Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок для борьбы со строительным контрафактом 27.03.2018, 07:5536 Путин прилетел в Кемерово и назвал причинами трагедии в «Зимней вишне» халатность и разгильдяйство 26.03.2018, 22:355 Французские футболисты выйдут на матч с российской сборной в траурных повязках
26.03.2018, 21:0064 Следственный комитет опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове 26.03.2018, 20:5014 Пскович вернул петербургскому вузу 170 тысяч рублей 26.03.2018, 20:342 После вмешательства прокуратуры работнику палкинской управляющей компании выплатили выходное пособие 26.03.2018, 20:3211 Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова: Мы продолжаем гармонично развивать личности
26.03.2018, 20:194 В частном секторе Великих Лук провели противопожарный рейд 26.03.2018, 19:5831 Общественники предлагают создать на основе стадиона «Электрон» спортивный кластер 26.03.2018, 19:352 В Пскове подведены итоги масштабного социального проекта «Благо» 26.03.2018, 19:271 В Пскове завтра стартует проект «Страсти по Максиму»
26.03.2018, 18:4555 Открыт счет для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово 26.03.2018, 18:222 ПсковГУ вошел в перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному 26.03.2018, 18:140 Главной темой апрельского номера журнала «Дилетант» № 28 станет «Юность Петра» 26.03.2018, 18:101 До -12 градусов похолодает во вторник ночью в Псковской области
26.03.2018, 18:0033 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018, 17:541 В колонию строгого режима отправится житель Бежаницкого района из-за несоблюдения правил административного надзора 26.03.2018, 17:469 Псковичка похитила из магазина на Рижском проспекте две бутылки коньяка 26.03.2018, 17:4024 Названа возможная причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
26.03.2018, 17:321 Псковичей приглашают на вечер памяти Вячеслава Тихонова 26.03.2018, 17:245 В храмах Великолукской епархии пройдут панихиды по погибшим в Кемерово 26.03.2018, 17:2011 Польские яблоки и турецкие томаты пытались незаконно провезти белорусы на территорию Псковской области 26.03.2018, 17:155 Незаконные рубки выявлены в Невельском и Усвятском лесничествах
26.03.2018, 17:101 В Великих Луках скончалась ветеран войны Вера Макарова 26.03.2018, 17:030 Более 300 гимнасток из России и Прибалтики примут участие в юбилейном турнире памяти Александра Невского 26.03.2018, 16:563 Участники и финалисты популярных телепроектов выступят в Пскове 26.03.2018, 16:500 Информационный поезд Октябрьской железной дороги представил свою экспозицию в Псковской области
26.03.2018, 16:4322 Польские бизнесмены познакомились с инвестиционным потенциалом Псковской области 26.03.2018, 16:380 В СИЗО-1 в Пскове прошел классный час, посвященный юбилярам марта 26.03.2018, 16:3210 Псковская область полностью завершила третий и четвертый этапы программы переселения граждан из аварийного жилья 26.03.2018, 16:2923 В Пскове введено ограничение на проведение массовых мероприятий из-за ОРВИ
26.03.2018, 16:111 12 лет тюрьмы и штраф грозят псковичу за распространение наркотиков через интернет  26.03.2018, 16:0915 Псковская швейная фабрика «Славянка» стала победителем премии «Золотое веретено» в двух номинациях 26.03.2018, 16:050 Псковичей приглашают на музыкально-познавательный вечер в колледж искусств 26.03.2018, 15:570 С 20 по 22 апреля на базе отдыха «Пушкиногорье» пройдет праздник в русском стиле «Деревенские забавы»
26.03.2018, 15:513 Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» в апреле 26.03.2018, 15:462 На год ограничили свободу жителю Бежаницкого района, побившему посетителя ресторана 26.03.2018, 15:380 В Псковской области выдано более 4 тысяч электронных больничных 26.03.2018, 15:3127 Почти две трети подписей придется искать «на стороне» псковским «яблочникам», чтобы попасть на губернаторские выборы
26.03.2018, 15:210 Чемпионат и первенство города по дартсу прошли в Пскове 26.03.2018, 15:150 Проблема эмоционального выгорания стала главной темой семинара-тренинга для членов профсоюзной первички областного противотуберкулезного диспансера 26.03.2018, 15:110 Юные футболисты псковской «Стрелы» будут подавать мячи на финале ЧМ по футболу 26.03.2018, 14:554 Магазин газового оборудования открылся по новому адресу
26.03.2018, 14:451 «Особое мнение» Льва Шлосберга. ВИДЕО 26.03.2018, 14:410 В период весенних каникул спасатели призывают псковичей уделить особое внимание планированию безопасного отдыха детей 26.03.2018, 14:3420 Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ 26.03.2018, 14:291 Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» в этом году пройдет с 20 по 22 апреля
26.03.2018, 14:2317 Лев Шлосберг: Явлинский совершенно не вписывался в эту избирательную кампанию 26.03.2018, 14:141 В Пскове 28 марта всех желающих обучат сельхозкооперации 26.03.2018, 14:134 Законопроект о цифровой экономике внесен в Госдуму 26.03.2018, 14:032 Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким Александра Антипьева
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru