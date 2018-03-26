Общество

Бояться армии сейчас не нужно - военный комиссар Псковской области

Бояться армии сейчас не нужно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 27 марта заявил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

Он отметил, что для военнослужащих по призыву сегодня созданы все условия для комфортного прохождения службы. «Бояться армии сейчас не нужно. Военнослужащие по призыву в спецоперациях не принимают участие. Для этого есть военнослужащие по контракту», - подчеркнул Михаил Башлыков.

Наряду с этим военный комиссар отметил, что на данный момент в Псковской области в розыске находятся порядка 600 призывников. Большая часть из них в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.

«Я попросил бы ребят при получении повестки прийти в военный комиссариат и разобраться, иначе жизнь можно на корню испортить», - добавил военком.