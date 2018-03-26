Общество

В детских домах Псковской области посадят фруктовые сады

В детских домах Псковской области посадят фруктовые сады. Средства на реализацию проекта планируется собрать на вечере «Круга благотворителей», который пройдет уже завтра, 28 марта, в 17.30 в медиахолле Псковского драмтеатра. Организатор мероприятия - благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, мини-сад – это не только красиво, но и возможность для воспитанников детских домов приобрести навыки работы с землей. Плюсов от проекта, как минимум, два. Это повышение социальной активности и ответственности среди детей и, конечно, свежие фрукты из собственного сада.

Авторы акции «Фруктовый сад» - «Ротари Клуб «Псков» - уже реализовали аналогичный проект в прошлом году. Тогда вместе с воспитанниками школы-интернат в Порхове было высажено более двухсот деревьев и кустарников.

В этот раз «Ротари Клуб «Псков» планирует высадить более 1000 деревьев в разных уголках Псковской области. И приглашают благотворителей не только финансово поучаствовать в проекте, но и посадить свое дерево вместе с детьми.

Напомним, также на вечере будут представлены проект Интеграционных мастерских «Календарь добрых дел» и «Спорт без границ» детского сада для детей с нарушением зрения «Тополек».

Присоединиться к «Кругу благотворителей» может любой желающий. Любой взнос важен и ценен для каждого проекта. «Даже если вы готовы пожертвовать 100 рублей, приходите и сделайте это», - призывают организаторы акции.

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