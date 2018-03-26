Общество

В России задумались о создании системы «Умный город»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил рассмотреть вопрос наделения АО ГЛОНАСС функциями федерального оператора по сопряжению аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центров 112 и АПК (аппаратно-программного комплекса) «Безопасный город», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, документ был разослан в профильные ведомства - Минкомсвязь, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорацию «Роскосмос» и другие. Они должны до конца марта предоставить свое обоснование по проекту.

Идею об интеграции стоит рассматривать как шаг к созданию системы «Умный город», пояснил один из отраслевых источников «Ъ». Это единый аппаратный комплекс, объединяющий возможности ЭРА-ГЛОНАСС (государственная система экстренного реагирования при авариях), call-центра 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории страны) и «Безопасного города» (городская комплексная информационная система).

АО сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами, которые подключатся к решению вопросов коммерциализации ГЛОНАСС. «Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», - уточнил источник.

На следующем этапе компания объединит усилия с «Российскими космическими системами» (РКС) для совместного планирования развития космической и наземной инфраструктуры.

Также АО ГЛОНАСС должно подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех устройств ГЛОНАСС, что, по мнению представителей профильных структур, должно создать новый рынок сбыта микроэлектроники.

В пресс-службе оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС газете рассказали, что поручение в АО поступило 26 марта. «Система ЭРА-ГЛОНАСС функционирует в полном объеме на всей территории России от Калининграда до Камчатки, включая Крым, по своему прямому назначению - сокращение времени передачи информации об экстренных вызовах, полученных в результате ДТП и других ЧП на автомобильных дорогах, в службы экстренного реагирования для скорейшего оказания помощи пострадавшим», - заявили в компании.