Общество

После вмешательства прокуратуры работникам псковского предприятия выплатили зарплату за два месяца

Прокуратура города Пскова по обращению местных жителей провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы более чем перед 1000 работниками за январь и февраль 2018 года в размере 29 млн рублей. В связи с этим прокурором города в адрес генерального директора ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В отношении заместителя генерального директора по финансовым вопросам данного ООО возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.