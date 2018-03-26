Общество

Весенние скидки на выставке Кировской меховой фабрики в Пскове

Грандиозная финальная распродажа от известного производителя меховых изделий пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ледовом Дворце.

Кировская меховая фабрика уже не раз приезжала в Псков и всегда радовала жительниц нашего города обширным ассортиментом шуб и, конечно же, их качеством.

Такие распродажи фабрика традиционно проводит каждой весной, и именно сейчас вы сможете приобрести роскошную фабричную шубу по самой низкой цене в сезоне.

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Полученный промо-код гарантирует вам лучшие условия покупки и в то же время ни к чему вас не обязывает.

Почему стоит сходить на выставку?

В первую очередь посетить выставку стоит, конечно же, из-за ассортимента - несколько цехов фабрики работает для того, чтобы в полной мере обеспечить выставки модельным рядом шуб - как полную размерную составляющую, так и полную цветовую гамму.

Вторая причина - качество меха и пошива. Шубы Кировской меховой фабрики шьются из кировской норки (рядом с Кировом расположено зверохозяйство «Вятка»). Также используется импортная норка сканблэк.

Оборудование на фабрике - элитное, это немецкие сороковые штробеля, которые используются исключительно для пошива дорогого меха - соболя, норки, куницы. Именно поэтому шубы, сшитые на фабрике высочайшего качества.

Наконец, фабрика дает гарантию на весь свой ассортимент, потому что уверена в качестве своих шуб.

Ассортимент выставки

На выставке будет на что посмотреть! Будет представлено около тысячи шуб фабричного производства. Больше всего, конечно же, норковых (фабрика специализируется на пошиве изделий именно из этого меха), но будут и шубы из стриженой и обычной нутрии, мутона и лисицы.

И все это по самой низкой цена сезона. Дешевле уже не будет! Многие шубки продаются по себестоимости, либо с минимальной наценкой.

В минус фабрика не работает, поэтому и не обещаются заоблачные скидки, тем не менее, купить норковую шубу высочайшего качества вы сможете очень выгодно.

Интернет-магазин и индивидуальный пошив

Спрос на кировские шубы стал настолько велик, что фабрика в этом сезоне стала предлагать новую услугу - дистанционные заявки на пошив изделий.

Заказать шубу по интернету очень просто - выбираете в каталоге на сайте фабрики понравившееся изделие и оформляете заказ. После этого с вами связывается представитель фабрики и оговаривается детали.

Это может быть как шуба со склада, так и пошитая для вас индивидуально.

В течение 7-10 дней шубу доставят до вашей квартиры. Оплата за изделие только после примерки.

Такие шубы, сшитые по индивидуальным меркам, очень нравятся покупательницам = процент дистанционных покупок очень высок.

Фестиваль меха Кировской меховой фабрики пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ледовом дворце.

Не упустите свой шанс выгодной покупки!