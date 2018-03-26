Общество

Выделить участки многодетным псковичам в районе деревни Белый Мох предложил партпроект «Крепкая семья»

Подготовить земельный массив в районе населенного пункта Белый Мох для предоставления участков многодетным семьям предложил общественный совет партийного проекта «Крепкая семья». Инициатива была озвучена на заседании комитета Псковской городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы Пскова Елена Полонская констатировала, что в городе уже начала образовываться очередь из многодетных семей на получение земли, положенной им по закону.

Она пояснила, что проблема заключается в нехватке подходящих массивов для выделения соток в черте города и вблизи него, и обратила внимание на возможность формирования такового в районе деревни Белый Мох, которая является частью областного центра.

Предложение рассмотреть этот вариант, принять активное участие в реализации законопроекта и помочь в обеспечении многодетных семей участками партпроект адресовал администрации муниципалитета. «Формирование большого участка в районе Белого Мха позволило бы выделить землю порядка 300 семьям», - уточнила Полонская.

Также активисты «Крепкой семьи» предложили администрации города договориться с компанией «Псковэнерго» и подписать с ней соглашение о сотрудничестве, предусматривающее электрификацию участков для многодетных семей по льготной цене при их межевании и оформлении.

Фото Ирины Саманчук