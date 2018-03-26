Общество

Великолучане, проживающие на ул. Пескарева, 16, просят Михаила Ведерникова помочь в благоустройстве двора

Жильцы корпуса 1 дома №16 по улице Пескарева в Великих Луках просят врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о помощи в решении проблемы благоустройства двора. Как пишут великолучане на сайте ведерников рф., их двор превратили в автопарковку. Более того, во дворе дома отсутствуют детские площадки, качели, беседки, лавочки. Жителям дома нечем дышать из-за постоянного прогревания автомобилей и выхлопных газов, окна квартир для проветривания помещений не открыть, во дворе вечная грязь и лужи от автомобилей.



«Из-за отсутствия сквозного проезда и узкой дворовой улицы проезд спецтранспорта невозможен в случае ЧП. Во дворе дома детский сад, припаркованные автомобили возле забора детского учреждения нарушают все нормы законодательства», - сообщается в обращении.

Великолучане просят врио губернатора взять данный вопрос на личный контроль, решить проблему с незаконной автопарковкой на бывших газонах двора и построить детскую площадку.