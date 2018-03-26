Общество

Более 400 школьников Псковской области познакомились с заповедной системой России и особо охраняемыми территориями региона

Более 400 школьников Бежаницкого, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Усвятского районов, а также г. Великие Луки стали участниками открытых уроков «Заповедники России и ООПТ Псковской области» в рамках экообразовательного проекта «Твоя земля».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта «Твоя земля», менеджер ПООО «Чудской проект» Андрей Васильев, с 5 по 22 марта 2018 года на территории юга Псковской области были организованы и проведены открытые экообразовательные уроки для школьников 5-8 классов «Заповедники России и ООПТ Псковской области». Занятия, подготовленные на основе Всероссийского заповедного урока, провели специалисты Государственного заповедника «Полистовский».

Координатором и организатором проведения серии открытых уроков является Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при организационной поддержке Государственного управления образования Псковской области.

В результате учащиеся познакомились с заповедной системой России, узнали о старейшем Баргузинском государственном заповеднике и истории его создания, о наиболее значимых особо охраняемых природных территориях Псковской области - Государственном природном зоологическом заказнике «Ремдовский», Национальном парке «Себежский», Государственном природном заповеднике «Полистовский» и памятнике природы международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность».

Полученные знания были закреплены в ходе командных игр, на которых учащиеся определяли разновидности ООПТ, соотносили заповедники и нацпарки с их «живыми символами» и даже разрабатывали проект своей собственной особо охраняемой природной территории.

В апреле 2018 года открытые уроки «Заповедники России и ООПТ Псковской области» будут проведены в школах г. Пскова и северных районах области.

Образовательные мероприятия проводятся в рамках проекта «Твоя земля», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.