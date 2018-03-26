Общество

В Пскове проходит инструкторско-методический сбор в преддверии весеннего призыва

Сегодня, 27 марта, в администрации Псковской области проходит инструкторско-методический сбор в преддверии весеннего призыва, в котором участвуют председатели районных и городских призывных комиссий, военные комиссары муниципальных образований, врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию призывников, начальники первых отделений военных комиссариатов. Город Псков на мероприятии представили глава города Иван Цецерский его заместитель Владимир Воробьев и военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, очередная призывная компания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. В связи с этим, собравшиеся в рамках сбора подводят итоги призывных кампаний 2017 года и намечают планы на ближайший призыв. Так, военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков отметил, что в регионе планируется призвать около 900 человек, а по всей стране 150 тысяч новобранцев, при этом военные комиссариаты области и муниципалитетов полностью готовы к началу кампании. Первые новобранцы отправятся в свои части 15 апреля. Из-за действия экстерриториального принципа комплектования войск, призывники будут проходить службу за пределами Псковского региона, за исключением лиц, у которых имеются пожилые родственники, семьи с детьми или родители, нуждающиеся в уходе. Михаил Башлыков напомнил, что каждый новобранец получит с собой несессер, сумку для личных вещей, банковскую карту, персональную электронную карту военнослужащего, а также мобильную сим-карту для связи с родственниками.

Также во время инструкторско-методического сбора были доведены приказы министра обороны о присвоении очередных воинских званий лицам, находящимся в запасе и прошедшим военные сборы. Участники обсудили проблемные вопросы медицинского освидетельствования граждан осенью 2017 года и задачи на весенний призыв 2018 года, о которых рассказал председатель военно-врачебной комиссии Владимир Романов.

Помимо этого, на сегодняшний день запланированы выступления представителей силовых структур, которые проанализируют работу призывных комиссий, военных комиссариатов.

Закончится сбор доведением приказов командующего Северо-Западного военного округа, распоряжений губернатора Псковского региона и особенностями проведения призыва весной 2018 года.

Мероприятия инструкторско-методического сбора включают в себя еще и занятия по территориальной обороне, которые пройдут также 27 марта на трех рабочих точках: в военном комиссариате Псковской области, в военном комиссариате города Пскова и Псковского района и на базе администрации Псковского района.