Общество

Псковичи собрались в сквере на Четырех углах, чтобы почтить память погибших в Кемерове

В гайд-парке в сквере на Четырех углах в Пскове прошла встреча горожан, посвященная трагедии в Кемерове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сквере собрались неравнодушные псковичи, которые несли к стихийному мемориалу у кованой фигуры цветы, свечи и игрушки.

Открыл встречу депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Он отметил, что сегодня горожане собрались вместе, чтобы высказаться. «Мы ничего, к сожалению, не можем изменить. Очень трудно чем-то помочь тем людям, кто потерял в этом аду своих близких и родных. Эта встреча для того, чтобы люди, которым сейчас тяжело, страшно и безнадежно, на расстоянии многих тысяч километров почувствовали, что мы с ними», - сказал политик.

Он подчеркнул, что подобная трагедия могла произойти где угодно, а виновные лично должны понести наказание.

«Мы сопереживаем, сочувствуем, соболезнуем. Люди, которых мы не знали, стали всем нам родными и близкими», - добавил он.

Встреча прошла в формате «свободного микрофона», любой желающий мог высказаться. В выступлениях преимущественно отмечалось, что никто от подобного не застрахован, такое может повториться и здесь, в Псковской области. Общественник Павел Чернов в своем выступлении сделал акцент на том, что россияне имеют право знать, что случилось, причины и виновных страшной трагедии.

Отметим, что всего встреча собрала порядка 150 неравнодушных горожан.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел пожар. В результате погибло 64 человека, из них 41 ребенок. В больницах находятся более 10 пострадавших. Сегодня утром в Кемерово прилетел президент Российской Федерации Владимир Путин. В связи с трагедией он подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.