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Общество

Великолукские спасатели заняли 1 место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП

27.03.2018 20:41|ПсковКомментариев: 1

Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте прошли 27 марта в расположении поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соревнованиях приняли участие команды трех поисково-спасательных отрядов области: Пскова, Великих Лук и Гдова. В состав каждой вошло по четыре человека из числа спасателей, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ.

По условиям соревнований каждой команде был предоставлен легковой автомобиль, условно пострадавший в ДТП. В задачу участников входило вскрыть машину при помощи аварийно-спасательного оборудования, извлечь оттуда пострадавших и оказать им первую доврачебную помощь. Предварительно автомобиль необходимо было зафиксировать и обесточить, демонтировать двери и крышу автомобиля, чтобы как можно быстрее добраться до условно пострадавших людей, зажатых внутри машины.

Уровень профессиональной подготовки спасателей оценивала судейская бригада. Судьи учитывали время выполнения задания, оценивали правильность выполнения действий, замечали малейшие неточности и ошибки, за что начислялись штрафные секунды.

Борьба между командами получилась напряженной, и по итогам соревнований первое место заняла команда поисково-спасательного отряда города Великие Луки, второе место – поисково-спасательного отряда Пскова, третье - команда гдовского поисково-спасательного отряда.

Затем состоялось награждение победителей. Команда, занявшая первое место, была награждена почетной грамотой. Победители получили звание «Лучшее формирование Псковской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2018 году».

Теги: #МЧС #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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