Общество

Оперативная группа создана в Псковском районе в связи с введением запрета выхода и выезда на лед

В связи с запретом выхода и выезда на лед водных бассейнов Псковского района для контроля за обстановкой и руководства мероприятиями по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создана оперативная группа КЧС и ПБ администрации Псковского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей госинспектор ГИМС МЧС по Псковской области П.Посадский, главам сельских поселений даны указания организовать работу по информированию населения о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед Псковского и Теплого озер, водоемы района. Созданы оперативные группы и подготовлены к работе добровольные спасательные звенья.

Руководителям организаций и предприятий Псковского района рекомендуется не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны Псковского района в период действия настоящего распоряжения. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в соответствии с п.2 ч.1 ст.1 закона Псковской области от 3 июня 2010 года № 977 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений и об административных комиссиях в Псковской области.

Напомним, комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковского района создано распоряжение № 6 «О запрете выхода и выезда на лед водных бассейнов Псковского района» - с 24 марта запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед водных бассейнов района.