Общество

Жители островской Погорелки попросили восстановить дорожный знак, наладить Интернет и заменить окошко в клубе

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки по Воронцовской волости встретился с жителями деревни Погорелка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в разговоре с людьми приняли участие глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов, руководитель СПК «Правда» Евгений Емельянов, а также директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов, начальник РЭС № 3 производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Тимофеев.

Не очень-то верилось, что нам что-то сделают, а тут, раз и на тебе, готово дело

В начале беседы глава района рассказал о принятых мерах по перечню проблемных вопросов, с которыми к нему обращались жители Погорелки на прошлой встрече в августе минувшего года. По их просьбам была сделана подсыпка возле двухэтажных домов и произведён ремонт и замена оконных блоков в помещении сельского клуба.

«Честно говоря, тогда не очень-то верилось, что нам что-то сделают, - признавались люди. – Думали, просто под выборы начальник приехал, а тут, раз и на тебе, готово дело. Нам бы ещё одно окошечко в клубе заменить, где наши артисты переодеваются, мы о нём не сказали тогда, постеснялись».

По словам Дмитрия Быстрова, его рабочие поездки по сельским волостям и встречи с жителями населённых пунктов – это плановые, не зависящие от политической конъюнктуры мероприятия. «Для меня важен прямой, откровенный диалог и общение с широким кругом людей, особенно в удалённых населённых пунктах.

На таких встречах всегда затрагивается большой спектр проблем, вскрываются самые «болевые точки» территории. Получая большой объём разноплановой информации, можно оперативное и эффективнее решать проблемы по обращениям граждан. Это, по-моему, и есть нормальная обратная связь с органами местного самоуправления», - обозначил свою позицию Дмитрий Быстров.

Свет на ферму, счётчик в дом

Руководитель СПК «Правда», обращаясь к начальнику РЭС № 3, обратил внимание на частые отключения электроэнергии одной из животноводческих ферм. Владимир Тимофеев взял вопрос на контроль и обещал рассмотреть альтернативные варианты электроснабжения сельскохозяйственного объекта.

В свою очередь директор МУП «Водоканал» Вячеслав Максимов проинформировал присутствующих на встрече граждан о предстоящей передаче объектов водоснабжения на данной территории в ведение «Водоканала». При этом жителям для экономии средств он рекомендовал заранее позаботиться о постановке приборов учёта.

Чтобы воспользоваться Интернетом, жители Погорелки звонят в Псков

Как и в других некоторых населённых пунктах Воронцовской волости жители Погорелки тоже не удовлетворены качеством Интернета, как по проводному соединению, так и посредством мобильной связи. «В школе задают ребёнку домашнее задание, которое только по Интернету можно посмотреть, так приходится в Псков родственникам звонить, чтобы помогли», - жаловались родители школьников.

«Тема доступности Интернета очень актуальна для определённой части населённых пунктов Островского района. Мы активно прорабатываем этот вопрос, обобщаем информацию по зонам покрытия, качеству соединения и готовим обращение в адрес Ростелекома и сотовых операторов. Надеемся, что на это последует соответствующая реакция и принятие реальных мер», - ответил Дмитрий Быстров.

Верните «Пешеходный переход»

Жители Погорелки попросили главу района содействия в восстановлении дорожного знака «Пешеходный переход» у здания магазина. «Знак был, но его сломали, а мы за детей переживаем, носятся-то на машинах, как угорелые», - говорили люди.

Среди других «горячих» обращений, поступивших Дмитрию Быстрову: обеспечение лекарствами, работа Почты России и цены в райповском магазине. В памяти людей ещё свежи воспоминания о местной сельской аптеке, тёплом стационарном почтовом пункте и единых ценах на продукты и товары первой необходимости в одном географическом поясе Советского Союза.

Глава района обратиться к райпо по введению на селе «социальных полок»

Руководитель муниципалитета обещал проработать проблематику поступивших обращений с главврачом Островской межрайонной больницы, начальником Островского Почтамта и председателем совета Островского райпо. «По работе торговой точки райпо давайте поступим так. Я свяжусь с Ириной Евгеньевной Александровой, и мы обсудим такую идею, как введение в магазинах сельской местности «социальной полки» с товарами первой необходимости. Думаю, было бы востребовано, когда, например, хлеб, соль, сахар, масло и какие-то консервы продавались бы по самой нижней планке из возможного диапазона цен», - предложил Дмитрий Быстров.

«Всё, о чём мы с вами поговорили, будет взято на контроль и учтено в работе органов местного самоуправления. Вы уже убедились, что многие из проблемных вопросов успешно решаются. Постараемся и дальше делать всё возможное и добиваться необходимого результата», - подытожил глава Островского района.