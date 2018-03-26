Общество

Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах

30 марта в 12.00 в Бежаницкой центральной районной библиотеке им. А.П. Философовой состоится экологический час «Сохраним первоцветы». Мероприятие пройдет в рамках Клуба друзей Полистовского заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, экологический час начнется с презентации, посвященной первоцветам Псковской области, которые можно встретить во время прогулки на природе, а также редким видам, внесенным в Красную Книгу. Затем запланирован показ небольшого фильма, рассказывающего о том, почему первоцветы устойчивы к морозам.

Мероприятие завершится экологической игрой и мастер-классом, после которого каждый сможет унести с собой на память декоративный цветок-первоцвет. Самые активные участники экологического часа получат призы от Полистовского заповедника.

Экологический час «Сохраним первоцветы» станет завещающим в серии мероприятий, посвященных охране первых весенних цветов. В течение марта занятия о первоцветах прошли в 8 школах и детских садах Бежаницкого и Локнянского районов, а также в Великих Луках.

На мероприятие приглашаются члены Клуба друзей Полистовского заповедника и все, кто интересуется природой Псковской области. Вход свободный.