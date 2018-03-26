Общество

Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак

Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит Контрольно-счетная палата Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, лидер псковских «эсеров» Олег Брячак в ходе заседания бюджетного комитета гордумы, в ходе которого обсуждались изменения в бюджет на текущий год.

Одно из которых касалось исполнения финансовых обязательств муниципалитета за работы по установке детских площадок. «Дождаться итогов проверки Контрольно-счетной палаты Пскова в части проверки качества исполнения работ по установке детских площадок - и только потом оплачивать работы подрядчику. Это было бы правильно», - отметил депутат.

Начальник финансового управления Пскова Тамара Винт согласилась с предложением Олега Брячака, отметив, что этот было бы логично. По ее словам, сумма, которую город должен оплатить подрядчику за работы по установке детских площадок, составляет 2,5 млн. рублей.