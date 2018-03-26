Общество

Дом Софьи Перовской и усадьбу Журавлевых собираются выставить на продажу в Пскове

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось 28 марта под председательством депутата Григория Стороненкова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в работе заседания приняли участие и.о. заместителя главы администрации города Валентина Зубова и Елена Жгут, председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города.

Члены комитета утвердили условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ларисы Морозовой, предлагается осуществить приватизацию 8 объектов, в том числе объектов культурного наследия. Среди них дом №42 по ул. Советской, где в 1856-1864 году жила революционерка Софья Перовская, дом №34 по ул. Свердлова («Усадьба городская Журавлевых. Флигель жилой, около 1913 г.». Здания нуждаются в дорогостоящей реконструкции.

По прогнозам специалистов, минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города Пскова от продажи предложенных вниманию депутатов объектов составит 16,9 млн рублей. Большинством голосов на комитете было рекомендовано внести данный вопрос в повестку предстоящей сессии гордумы.

Далее парламентарии одобрили крупную сделку муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по продолжению расчета с подрядчиком квартирами, построенными в доме №5 по Зональному шоссе. Депутат Федор Постнов поднял вопрос о создании доступной и безбарьерной среды для проживающих и участвующих в долевом строительстве жильцов нового дома и призвал своих коллег активнее заниматься этой проблемой во время контрольных выездов депутатов.

Также депутаты рассмотрели обращение Псковского областного Собрания о создании «зеленого щита» на территории Пскова и сочли эту меру целесообразной. В заключение заседания были приняты к сведению итоги контрольного выезда на округ №8 депутата Елены Полонской.

Согласованные на заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 8-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в начале апреля, с рекомендацией «принять».